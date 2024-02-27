Под Московским вокзалом собираются построить туннель

«В рамках проекта высокоскоростной магистрали будет существенно изменена территория вокруг Московского вокзала. Будет реализован ряд дополнительных проездов», — отметил вице-губернатор по транспорту Кирилл Поляков.

Чиновник также добавил, что Военную улицу задействуют в проекте по строительству логистического узла для ВСМ Петербург-Мосвка, сообщает «Фонтанка». Под Московским вокзалом сделают тоннель, который свяжет улично-дорожную сеть по разные стороны железной дороги.

В 2024 году планируют утвердить проект планировки, а в 2028 году — запуск проекта. До этого времени должны завершить все транспортно-логистические решения, в том числе «подключение к станции метро "Лиговский проспект-2"».