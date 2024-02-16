Строительство ВСМ Петербург-Москва завершат к 2028 году

Стоимость реализации проекта оценивается в 2 трлн рублей. Участок Петербург-Зеленоград планируют строить по принципу концессии, его стоимость — 1,7 трлн рублей. Концессионером выступит компания «ВСМ Две столицы», вклад Петербурга, по данным источников «Фонтанки», составит 20 миллиардов. Подписать соглашение планируют до конца апреля.

Время в пути по высокоскоростной железнодорожной магистрали из Петербурга в Москву составит всего 2 часа и 15 минут. Из Петербурга в Великий Новгород можно будет доехать за 29 минут, из Москвы в Тверь — за 39 минут. Курсировать поезда, по заявлению властей, будут каждые 15 минут. Появление ВСМ сократит количество авиаперелетов между Петербургом и Москвой на 14%, пассажиропоток по ней составит 23 миллиона человек.

Стоимость билетов уже согласована, но не называется — известно, что она должна быть рыночной, чтобы проект окупился.

Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали обсуждали во время визита президента Владимира Путина на «Уральских локомотивах» в городе Верхняя Пышма Свердловской области. На совещании также отметили, что возможна реализация других ВСМ от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска.

Как отметил министр транспорта Виталий Савельев, первая партия для ВСМ Петербург-Москва из 28 поездов потребует 148 млрд рублей. А из бюджета на само строительство магистрали собираются выделить более 600 млрд рублей.