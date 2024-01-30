Для строительства первого монорельса в Ленобласти ищут финансирование

Монорельсовая трасса для поездов на магнитной подушке по планам должна связать торговый центр «МЕГА Парнас» и станцию метро «Девяткино».
Сейчас «Московский институт теплотехники» (МИТ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») ищет финансирование для строительства первой в Ленинградской области монорельсовой трассы на магнитной подушке, пишет РИА Новости.
«На сегодняшний день работы по строительству трассы в Ленинградской области не начаты, так как не определен источник финансирования», — отметили в МИТ.
В корпорации отметили, что уже проводили испытания опытного образца. Результаты подтвердили правильность технических решений. Работа над документацией для первого опытного образца вели еще в 2022 году. Тогда предполагалось, что трасса начнет функционировать в 2025 году.
Разработчики проекта отмечали, что у монорельса есть несколько преимуществ перед современным городским транспортом. Его можно быстро построить и запустить в работу, также транспорт почти бесшумный и экологичный, требует минимального обслуживания подвижного состава и эстакады, потребляет мало энергии, может работать в том числе в беспилотном режиме.
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