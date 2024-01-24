В Петербурге лазурный автобус вылетел на тротуар в толпу пешеходов

Лазурный автобус №152 выехал на тротуар и сбил пешеходов. Как сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению, два человека попали под автобус. Всего пострадали пятеро, четверо — в тяжёлом состоянии. Чтобы поднять транспортное средство, задействовали строительный кран. На месте ДТП работают экстренные службы.

78.ru сообщает, что трагедия произошла из-за того, что у водителя автобуса онемела нога, и он не справился с управлением. Мужчину задержала полиция. Прокуратура Василеостровского района взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП.

После запуска транспортной реформы петербуржцы регулярно видят в новостях сообщения о загоревшихся лазурных автобусах. Почему все это происходит? Связано ли с реформой? Предпринимают ли какие-то меры перевозчики? И что между собой говорят о происходящем водители? Об этом в материале «Собака.ru».