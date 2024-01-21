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Транспорт

Названа сумма инвестиций в строительство второй очереди аэропорта «Пулково»

Сумма оценивается в 198,9 млрд рублей, рассказал председатель комитета по инвестициям в Петербурге Иван Складчиков. Проектирование первой фазы должны закончить в середине 2025 года. После этого начнется строительство.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

«В 2023 году мы подписали дополнительное соглашение по строительству II очереди аэропорта «Пулково» на основе механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Заключен контракт на проектирование фазы «А»», — рассказал Складчиков.

Проектирование фазы «А» должны закончить в середине 2025 года. После этого начнется строительство.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в первую очередь расширения «Пулково» (в рамках того же ГЧП) составил 1,2 млрд евро. Сюда входили строительство централизованного пассажирского терминала и аэродромной инфраструктуры. Эти объекты сдали еще в 2013 году.

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