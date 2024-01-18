В пятилетний план строительства и реконструкции дорог заложили 11 объектов в Петербурге и Ленобласти

Заказчиком работ выступает ФКУ «Упрдор Северо-Запад». Кроме того, в планах расширить Кольцевую автодорогу у станции Горская и продолжить проектирование обхода Приозерска в рамках трассы А-121 «Сортавала». Последнюю будут проводить после того, как из федерального бюджета на это выделят средства.

«Главным итогом реконструкции всех участков станет увеличение количества полос движения, устройство нового наружного освещения, разделение встречных потоков транспорта», — сказали в пресс-службе ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

Список строительства включили участки дороги «Магистральная», которая входит в состав «Скандинавии». Там собираются построить пешеходные тротуары, линии освещения, а также заменить павильоны автобусных остановок.