Стоимость проекта Большого Смоленского моста через Неву значительно выросла

Как пишет «Фонтанка», строительство участка транспортной магистрали от проспекта Обуховской Обороны до Дальневосточного проспекта, включая будущий мост, разделили на два этапа.

На первый оценивается в районе 54,54 млрд рублей, на второй — в 9,75 млрд рублей. С 2024 по 2026 года на первый этап планируют потратить 4,67 млрд, 5,89 млрд и 8,32 млрд соответственно. Второй этап профинансируют следующим образом: 50 млн рублей на 2023 год, далее 594 млн, 603 млн и 666 млн руб. Оба этапа должны реализовать до 2029 года.

Ранее называли стоимость полной реализации проекта Большого Смоленского моста. Ее оценивали в 50 млрд рублей. Переправу через Неву в Петербурге, которую начали строить в створах улицы Коллонтай и Большого Смоленского проспекта, собираются ввести к 2032 году. Основная фаза строительства придется на 2024 год. Точную сумму работ определят, когда проект пройдет все необходимые экспертизы.