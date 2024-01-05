Станцию метро «Горный институт» могут открыть на 3 месяца раньше

Станцию «оранжевой» ветки на Васильевском острове изначально планировали открыть в декабре этого года, но по словам чиновника станция может заработать уже с 1 сентября. ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО «Метрострой Северной столицы» сообщает, что сейчас ведется отделка в подземной части, монтаж эскалаторов, идут работы по сооружению вестибюля.

Всего в наклонном ходе «Горного института», длина которого составляет 100 м, а диаметр - 10,4 м, будут размещены четыре эскалатора. В оформлении станции используют материалы темно-зеленого и желтого цветов.

Напомним, что подземный вестибюль станции будет располагаться на пересечении Большого проспекта В.О. и Косой линии В.О. «Горный институт» станет одной из самых глубоких станций петербургского метро - строительство ведется на глубине 70 метров. Длина посадочной платформы составляет 161 метр, она рассчитана на состав из восьми вагонов. Максимальный суточный пассажиропоток будет достигать 97 тысяч человек.

Ранее мы писали о том, что В Петербурге собираются построить 20 станций до 2032 года и реконструировать 12 уже существующих.