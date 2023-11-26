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Транспорт

В Петербурге вдвое увеличат количество электричек с «автобусным» интервалом движения

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Время ожидания между поездами будет составлять 10-20 минут. Сейчас в городе действует всего две таких ветки с плотным графиком, в декабре откроется направление на Красное село, а в следующем году запустят линию в курортный Сестрорецк.

Roofsoldier/shutterstock

«Мы планируем запустить тактовое движение на Красное село, это с 11 декабря. В планах, мы с коллегами тоже обсуждаем, следующим этапом - 2024 год, Сестрорецк. Проект пока в работе, со службой движения нужно проработать, по подвижному составу, это более долгоиграющий проект», — цитирует генерального директора «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» Артема Мирона ТАСС.

Тактовые электрички позволяют сделать поезда органичной частью системы городского транспорта, объединенной с автобусами, трамваями, троллейбусами и метрополитеном удобным графиком и пересадками. «По большому счету все наши направления завязываются с метрополитеном. Плюс мы с городом прорабатываем, с комитетом по транспорту, чтобы они наблюдали изменения потоков и с учетом этого при необходимости принимали решения по корректировке маршрутной сети. Это все делается за счет анализа, если усредненно взять, у нас тактовое движение +14% показало в прошлом периоде, значит востребованность есть», — отметил Мирон.

Напомним, что первый тактовый маршрут был открыт на линии между Петербургом и Павловском в декабре прошлого года, второй — между Петербургом и Ораниенбаумом был запущен в мае этого года.

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