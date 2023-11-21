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Транспорт

Стали известны подробности о Кольцевой линии петербургского метро

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На сайте правительства разместили задание на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения Кольцевой линии метро. Она должна связать станции «Площадь Калинина» и «Ладожская-2».

Shutterstock.com

Как пишет «Коммерсантъ», пропускная способность станции станции оценивается в 40,8 тысяч человек в час. Планируется, что линия свяжет станции «Площадь Калинина» и «Ладожская-2», а ее протяженность составит 4,47 км от улицы Бадаева к улице Жукова.

В документах заявителем указан комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Разработать проект должны к 22 мая 2025 года, а вот введут в эксплуатацию ветку только к 2045 году.

Напомним, в Петербурге определились с местом для депо будущей Кольцевой линии метро. Комиссия по внесению изменений в генплан Петербурга уже решила изменить функциональное зонирование участка в Калининском районе на зону транспортной инфраструктуры. Само депо собираются разместить на площадке Петербургского трамвайно-механического завода на Чугунной улице, 2.

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