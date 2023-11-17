Первое электросудно появится в Петербурге в 2025 году

Как пишут «Ведомости Северо-Запад», компания «Водоходъ. Пассажирский порт» электрические экскурсионные суда «Москва 2.0» собираются запустить в навигацию 2025-2026 годов. Строительство проходит заводе Emperium в Ленобласти.

В компании отметили, что это будет первое электросудно, которое запустят в акватории Невы. В планах сделать два направления: от Эрмитажа в сторону моста Александра Невского, а также в обход Васильевского острова по Большой и Малой Неве.

Также к навигации 2026-2027 годов компания собирается запустить в Петербурге гибридное скоростное судно. Оно сможет работать как на электроэнергии, так и на обычном топливе. При этом электродвигатель может заряжаться во время движения от генератора. Его планируют пустить от Эрмитажа до Ломоносова, Петергофа и Кронштадта.

Сейчас судно на этапе проектирования, а завершить строительство должны к 2025 году. Однако до официального запуска в городе должна появиться зарядная инфраструктура для электросудов.