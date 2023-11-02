Запуск ВСМ должен уменьшить траты на поездку из Петербурга в Москву на 18%

Согласно планам, большую часть трафика (67%) будут занимать пассажиры, которые ранее пользовались «Сапсанами» и «Ласточками» (5,7 млн человек), самолетами (3,2 млн), личными автомобилями (2,9 млн), ночными поездами (2,1 млн). Остальные 37% трафика придутся на новый (индуцированный) спрос.

Ожидается, что «за счет агломерационных эффектов, повышения подвижности населения, привлечения туристов, эффекта повышения безопасности дорожного движения» ВСМ повлияет на прирост валовой добавленной стоимости в размере свыше 4 трлн рублей.

Условный тариф на поездки по высокоскоростной магистрали составит 5 008 рублей, исходя из цен 2022 года. Это выше тарифов на «Сапсан» и самолет, но фактические затраты пассажира на поездки по ВСМ должны составлять 7 654 рубля и быть ниже на 17,5%, чем на других видах транспорта. Источники РБК отмечают, что конечную финансовую модель проекта пока окончательно не согласовали.