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Транспорт

Сколько денег потратят на метро и общественный транспорт в Петербурге? Ответил губернатор

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По словам Александра Беглова, на метро потратят порядка 30 млрд рублей в 2024 году, еще 16,2 млрд рублей на обновление городского общественного транспорта, и есть в планах потратить порядка 33 млрд за три года на улично-дорожной сети.

Shutterstock.com

На три ближайших года в Петербурге заложили в бюджет около 93 млрд рублей на развитие метрополитена: в 2024 году — 30 млрд рублей. Основной приоритет сосредоточат на развитии Красносельско-Калининской («коричневой») и Лахтинско-Правобережной («оранжевой») линии в ближайшее время.

В планах у города в следующем году потратить около 16,2 млрд рублей на обновление городского общественного транспорта, и купить 80 вагонов метро, 100 электробусов, 100 трамваев и троллейбусов.

Кроме того, на развитие транспортного каркаса Петербурга в следующем году выделят 48 млрд рублей. Часть денег пойдет на первый этап строительства ШМСД, развитие метрополитена, скоростного трамвая, строительство крупных транспортных развязок и дорожных проектов. В частности, в 2024 году планируют приступить к строительству Большого Смоленского моста.

На развитие улично-дорожной сети предполагается потратить 33 млрд за три года. Планируется отремонтировать 831 объект. В том числе и 88 км трамвайных путей на 12 млрд рублей. Порядка 10,5 млрд рублей хотят направить на строительство трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка.

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