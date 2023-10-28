В Петербурге вырастет максимальный размер платы за парковку

Максимальный тариф — это предельный лимит, который могут взимать за парковку, обычно фактическая плата намного ниже. Так, на сайте "Парковки Санкт-Петербурге" для автомобилей категории В указан тариф 100 рублей за первый час стоянки.

В этом году максимальные тарифы были ниже. Например, за двухколёсный транспорт можно было заплатить на 3 рубля меньше, 42,94 рубля. Стоимость стоянки автомобилей категории В не могла быть выше, чем 143,12 рубля, всех остальных— 214,68 рубля.

Напомним, что с 1 ноября платная парковка начнет действовать на территории Васильевского острова. Она появится на 118 улицах, включая Наличную. При этом на намывных территориях плату за стоянку брать не будут. Всего на Васильевском острове планируют обустроить порядка 10 тысяч машиномест, 10% из которых — для инвалидов и перевозящих их лиц.