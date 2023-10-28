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Транспорт

В Петербурге вырастет максимальный размер платы за парковку

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Согласно проекту, в 2024 году за час парковки максимальная плата составит 45,07 рубля за двухколёсный транспорт категорий A и M, 150,2 рубля за автомобили категории В и 225,31 рубля для машин остальных видов. Это следует из документа, размещённого в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте городской администрации

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

Максимальный тариф — это предельный лимит, который могут взимать за парковку, обычно фактическая плата намного ниже. Так, на сайте "Парковки Санкт-Петербурге" для автомобилей категории В указан тариф 100 рублей за первый час стоянки.

В этом году максимальные тарифы были ниже. Например, за двухколёсный транспорт можно было заплатить на 3 рубля меньше, 42,94 рубля. Стоимость стоянки автомобилей категории В не могла быть выше, чем 143,12 рубля, всех остальных— 214,68 рубля.

Напомним, что с 1 ноября платная парковка начнет действовать на территории Васильевского острова. Она появится на 118 улицах, включая Наличную. При этом на намывных территориях плату за стоянку брать не будут. Всего на Васильевском острове планируют обустроить порядка 10 тысяч машиномест, 10% из которых — для инвалидов и перевозящих их лиц.

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