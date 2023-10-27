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Транспорт

В ЗакСе предложили включить в «пересадочный» тариф на транспорте поездки на метро

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Сейчас пассажиры по тарифу «60 минут» могут совершить несколько поездок на наземном транспорте. При этом цена первой поездки составит 44 рубля, вторая — 10 рублей, а последующие — бесплатно.

Alex Zotov / Shutterstock.com

С предложением расширить «пересадочный» тариф выступил депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Он обратился к профильному вице-губернатору Смольного Кириллу Полякову, который как раз курирует сферу общественного транспорта.

Депутат считает, что петербуржцам и туристам, которые пользуются картами «Подорожник», было бы удобнее, если бы действие тарифа «60 минут» распространялось и на ситуации, когда пассажир в течение одного часа пересаживается с наземного транспорта на метро и (или) обратно.

Сейчас же действует следующая система: пассажиры оплачивают «Подорожником» первый проезд по цене в 44 рубля, второй обойдется в 10 рублей, а все последующие поездки будут бесплатными в течение 60 минут.

Кроме того, отмечает Вишневский, расширение тарифа «60 минут» отчасти компенсирует отсутствие коммерческих маршрутов, которые были упразднены в рамках транспортной реформы. С их помощью петербуржцы могли без пересадок добираться до нужных точек.

Предложенная инициатива не потребует принятия отдельного закона, считает Вишневский. А этот вопрос может решить комитет по транспорту и комитета по тарифам Петербурга.

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