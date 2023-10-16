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Транспорт

Смольный представит разработанную велоконцепцию к ноябрю 2023 года

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Документ по развитию инфраструктуры рассчитан до 2030 года Там пропишут не только направления будущих маршрутов для велосипедистов, но и для самокатчиков, и для пешеходов.

Shutterstock.com

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский опубликовал ответ на запрос от главы городского комитета по транспорту Валентина Енокаева. В нем он отмечает, что концепция развития велоинфраструктуры Петербурга до 2030 года должна быть готова уже в ноябре.

Занимаются развитием городской велоинфраструктуры два комитета Смольного: по транспорту и по благоустройству, а также подведомственный комтрансу Городской центр управления парковками Петербурга.

В итоговом документе должны прописать пункты с основными направлениями будущих маршрутов с указанием необходимой инфраструктуры в виде велодорожек, велополос и прочего. Также в велоконцепции представят прогноз трафика движения и предложения по интеграции велосипедных маршрутов в общую систему пассажирского транспорта.

В концепции развития укажут, что велосипед понимается как транспорт «первой и последней мили». Это работает так: большую часть пути человек проезжает на общественном транспорте, а первые и последние «шаги» до офиса или дома — на велосипеде, самокате или другом средстве индивидуальной мобильности (СИМ).

«Ежегодно велосипедизация населения увеличивается, что способствует развитию физической культуры, спорта и здорового образа жизни граждан. Стоит отметить отсутствие единой комплексной программы развития велоинфраструктуры, включающей в себя как аналитическую информацию, так и программу развития веломаршрутов в Санкт–Петербурге», — сказано в ответе председателя комтранса Валентина Енокаева.

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