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Транспорт

В Петербурге хотят запретить аренду электросамокатов до 2027 года

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С таким законопроектом выступили в Законодательном собрании. Спикеры предложили полностью запретить аренду электросамокатов через приложения с 1 января 2024 года до 1 января 2027 года. За это время собираются дополнить правила дорожного движения, а также создать варианты привлечения к ответственности нарушителей.

Kalabi Yau / Shutterstock.com

Законопроект представил вице-спикер парламента Павел Иткин от партии ЛДПР. Если документ одобрят, то запрет на аренду электросамокатов будет действовать с 1 января 2024 по 1 января 2027 года. По идеи законодателей, за три года должны изменить правила дорожного движения, а также создать способы привлечения нарушителей к ответственности на федеральном и региональном уровне. При этом запрет не коснется личных самокатов петербуржцев, а только кикшеринговые сервисы, пишет «Деловой Петербург».

«Большинство нарушителей остаются безнаказанными в силу того, что законодательно не закреплено требование об обязательной регистрации средств индивидуальной мобильности. Отсутствие номеров, а также незнание ПДД — это основные причины, по которым водители СИМов совершают правонарушения. Привлечь "самокатчика" к ответственности практически невозможно — правоохранительные органы в своей структуре не имеют сотрудников, которые могли бы контролировать соблюдение правил движения водителями СИМов», — пояснил вице-спикер парламента.

В законопроекте предлагают запретить проезд по тротуарам, в пьяном виде, а также ввести страховку и увеличить ответственности за нарушения.

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