В Петербурге хотят запретить аренду электросамокатов до 2027 года

Законопроект представил вице-спикер парламента Павел Иткин от партии ЛДПР. Если документ одобрят, то запрет на аренду электросамокатов будет действовать с 1 января 2024 по 1 января 2027 года. По идеи законодателей, за три года должны изменить правила дорожного движения, а также создать способы привлечения нарушителей к ответственности на федеральном и региональном уровне. При этом запрет не коснется личных самокатов петербуржцев, а только кикшеринговые сервисы, пишет «Деловой Петербург».

«Большинство нарушителей остаются безнаказанными в силу того, что законодательно не закреплено требование об обязательной регистрации средств индивидуальной мобильности. Отсутствие номеров, а также незнание ПДД — это основные причины, по которым водители СИМов совершают правонарушения. Привлечь "самокатчика" к ответственности практически невозможно — правоохранительные органы в своей структуре не имеют сотрудников, которые могли бы контролировать соблюдение правил движения водителями СИМов», — пояснил вице-спикер парламента.

В законопроекте предлагают запретить проезд по тротуарам, в пьяном виде, а также ввести страховку и увеличить ответственности за нарушения.