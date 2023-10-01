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Транспорт

На Крестовском острове начала действовать зона платной парковки

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С 1 октября плату за парковку будут брать на 29 улицах, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

На 29 улицах появилось 1513 парковочных мест для автомобилей. Порядка 160 мест отдано для людей с инвалидностью. Также на этой территории нанесли 720 квадратных метров дорожной разметки, установили 900 дорожных знаков, 20 паркоматов и более 85 информационных табличек.

Жителям Крестовского острова и всего Петроградского района предлагают оформить льготное парковочное разрешение сроком от одного до трех лет. Стоимость такого разрешения составляет 1 800 рублей в год.

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