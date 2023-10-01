На Крестовском острове начала действовать зона платной парковки

На 29 улицах появилось 1513 парковочных мест для автомобилей. Порядка 160 мест отдано для людей с инвалидностью. Также на этой территории нанесли 720 квадратных метров дорожной разметки, установили 900 дорожных знаков, 20 паркоматов и более 85 информационных табличек.

Жителям Крестовского острова и всего Петроградского района предлагают оформить льготное парковочное разрешение сроком от одного до трех лет. Стоимость такого разрешения составляет 1 800 рублей в год.