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Транспорт

В Шушарах собираются построить станцию метро

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Такую заявку активисты сообщества «Гражданин Пушкин» направили в комиссию по изменениям в Генплан. Ее одобрили, однако теперь проект должны утвердить в ЗакСе.

pio3 / Shutterstock.com

Станцию «Центральная усадьба» предложили добавить на линию метро, которую собираются строить до будущего города-спутника «Южный». А строительство новой станции ориентировочно должно начаться в 2025 году. Однако комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) отметили, что даже если новый проект Генплана утвердят с этой поправкой, сроки могут изменить.

«Начало строительства указанных станций («Центральная усадьба» и станция в Южном — ред.) будет уточнено после принятия проекта Генерального плана, корректировки отраслевой схемы развития метрополитена Петербурга и определения возможностей городского бюджета в будущем», — пояснили MR7 в пресс-службе КРТИ.

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