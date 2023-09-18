В Шушарах собираются построить станцию метро

Станцию «Центральная усадьба» предложили добавить на линию метро, которую собираются строить до будущего города-спутника «Южный». А строительство новой станции ориентировочно должно начаться в 2025 году. Однако комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) отметили, что даже если новый проект Генплана утвердят с этой поправкой, сроки могут изменить.

«Начало строительства указанных станций («Центральная усадьба» и станция в Южном — ред.) будет уточнено после принятия проекта Генерального плана, корректировки отраслевой схемы развития метрополитена Петербурга и определения возможностей городского бюджета в будущем», — пояснили MR7 в пресс-службе КРТИ.