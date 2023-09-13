Новые правила от Минтранса обяжут владельцев электросамокатов регистрировать свои СИМ на Госуслугах

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Минтранс, проходит обсуждение проекта дорожной карты, по которой правила вождения электросамокатов и СИМ ужесточат. В том числе, увеличение штрафов за нарушение ПДД.

Коме этого, владельцам СИМ запретят вождение в нетрезвом виде, а также обяжут проходить освидетельствование на состояние опьянения и выполнять требования ГИБДД об остановке. А также водители электросамокатов должны будут вносить транспорт в реестр, чтобы в случае необходимости можно было их отследить.

Для регионов также пропишут новые правила. В частности, для интеграции СИМ пешеходные зоны и дороги разделят за территории, на которых будет возможно передвигаться на электросамокатах. Для регионов разработают «типовые правила деятельности коммерческих операторов микромобильности», чтобы использовать «единый подход» при работе госорганов с операторами кикшеринга.