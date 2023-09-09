Аэропорт Пулково занял второе место в России по летнему пассажиропотоку

Пулково занял второе место среди российских аэропортов по пассажиропотоку за лето. За четыре месяца рейсами по России воспользовались 7 миллионов человек. Самыми популярными направлениями стали: Москва, Сочи, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Уфа, Самара, Минеральные Воды и Мурманск.

На международных рейсах за май-август 2023 года аэропорт Пулково обслужил 1,4 миллиона пассажиров. Самым большим спросом пользовались рейсы в Анталью, Стамбул, Минск, Ереван. Дубай, Ташкент, Душанбе, Баку, Ош и Самарканд. Наибольший пик пришелся на 18 августа, когда было обслужено более 81 тысячи пассажиров, что является абсолютным рекордом для аэропорта.

«Президент России поставил задачу – сделать отечественную авиационную отрасль конкурентоспособной и гибко реагирующей на вызовы. Это касается, в том числе, проектов реконструкции аэропортов. С учетом актуальных данных и прогнозов по увеличению трафика нам необходимо обеспечить расширение инфраструктуры Пулково и качественное обслуживание рейсов. Именно такие цели ставит перед собой стратегический проект развития петербургской воздушной гавани, который правительство Санкт‑Петербурга поэтапно реализует», — прокомментировал губернатор города Александр Беглов.

Напомним, что в июле из Пулково впервые запустили прямые рейсы в Алжир.