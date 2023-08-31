18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Парковка в Петербурге станет поминутной. Во сколько она обойдется автомобилистам и мотоциклистам?

Поделиться:

Рассказываем обо всех изменениях, которые вступят в силу уже завтра. 

Фото: Konstantin Lenkov / Shutterstock

С 1 сентября автомобилисты смогут воспользоваться поминутной оплатой парковочного места. Для скутеров и мотоциклов стоимость одной минуты составит 65 копеек, водители легковых автомобилей будут платить по 1,67 рубля, а владельцы иных транспортных средств — 3,30 рубля.

Поминутная парковка будет возможна начиная с первой минуты второго часа с учетом некоторых особенностей.

  • При оплате посредством паркоматов, банкоматов или касс кредитных организаций поминутная оплата будет возможна только одновременно с оплатой первого часа размещения транспортного средства. Продление парковочной сессии в данных случаях не предусмотрено.
  • Через мобильное приложение или с помощью смс-оплаты поминутная оплата применяется с первой минуты второго часа размещения транспортного средства — в том числе при одновременной плате за первый час — и используется для дальнейшего продления парковочной сессии.

Также определен порядок возврата денежных средств. Он будет осуществляться через мобильное приложение или смс-оплату за неиспользованный период размещения автомобиля на платной парковке, начиная с первой минуты второго часа — то есть за каждую минуту неиспользованного, но оплаченного времени размещения транспортного средства на платной парковке.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: