Парковка в Петербурге станет поминутной. Во сколько она обойдется автомобилистам и мотоциклистам?

С 1 сентября автомобилисты смогут воспользоваться поминутной оплатой парковочного места. Для скутеров и мотоциклов стоимость одной минуты составит 65 копеек, водители легковых автомобилей будут платить по 1,67 рубля, а владельцы иных транспортных средств — 3,30 рубля.

Поминутная парковка будет возможна начиная с первой минуты второго часа с учетом некоторых особенностей.

При оплате посредством паркоматов, банкоматов или касс кредитных организаций поминутная оплата будет возможна только одновременно с оплатой первого часа размещения транспортного средства. Продление парковочной сессии в данных случаях не предусмотрено.

Через мобильное приложение или с помощью смс-оплаты поминутная оплата применяется с первой минуты второго часа размещения транспортного средства — в том числе при одновременной плате за первый час — и используется для дальнейшего продления парковочной сессии.

Также определен порядок возврата денежных средств. Он будет осуществляться через мобильное приложение или смс-оплату за неиспользованный период размещения автомобиля на платной парковке, начиная с первой минуты второго часа — то есть за каждую минуту неиспользованного, но оплаченного времени размещения транспортного средства на платной парковке.