В Петербург начали поставлять «умные трамваи»

В новых составах установлена система активной безопасности и помощи водителю с элементами искусственного интеллекта. Также трамваи оснащены транспортной информационной системой, оборудованием видеонаблюдения и системой кругового обзора. «Поездки на таком транспорте будут еще более комфортными и безопасными для пассажиров», — отмечает пресс-служба администрации Петербурга.

Всего в Петербург поставят 116 умных трамваев, из них 28 до конца этого года. По данным на портале госзакупок, контракт на 16,6 млрд рублей 11 июля был заключён с ООО «ПК Транспортные системы».

Также Смольный закупит более 500 новых автобусов. При этом среди нового транспорта будут 100 экологичных электробусов.

Недавно мы показывали, как будет выглядеть петербургский ретротрамвай — «Достоевский».