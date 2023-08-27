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Транспорт

В Петербург начали поставлять «умные трамваи»

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Город уже получил первые образцы транспорта с элементами искусственного интеллекта. В Смольном заявляют, что поездки на таких составах будут еще более комфортными и безопасными для пассажиров.

Andrey Mihaylov/shutterstock

В новых составах установлена система активной безопасности и помощи водителю с элементами искусственного интеллекта. Также трамваи оснащены транспортной информационной системой, оборудованием видеонаблюдения и системой кругового обзора. «Поездки на таком транспорте будут еще более комфортными и безопасными для пассажиров», — отмечает пресс-служба администрации Петербурга.

Всего в Петербург поставят 116 умных трамваев, из них 28 до конца этого года. По данным на портале госзакупок, контракт на 16,6 млрд рублей 11 июля был заключён с ООО «ПК Транспортные системы».

Также Смольный закупит более 500 новых автобусов. При этом среди нового транспорта будут 100 экологичных электробусов.

Недавно мы показывали, как будет выглядеть петербургский ретротрамвай — «Достоевский».

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