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Транспорт

80% петербуржцев выбирают авто по цвету

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Для 72% россиян и для 78% жителей нашего города цвет модели важен при выборе автомобиля. При этом каждый третий водитель заявил, что понравившаяся раскраска автомобиля позволяет ему увереннее чувствовать себя в потоке.

Alexey Druzhinin/shutterstock

Примерно каждый четвертый автомобиль в Петербурге (24%) чёрного цвета. Вторая по популярности расцветка — серебристая (15%). Первую тройку замыкает белый цвет (14%). Также в пятёрку вошли серый и синий (по 11%). Примечательно, что 20% водителей хотели бы сменить раскраску своей машины. Такие данные следуют из опроса «Авито Авто».

Чаще всего при выборе авто, ее цветом руководствуются молодые люди в возрасте от 18 до 24. Для них этот фактор один из решающих, в то же время водители старше 55 не обращают внимание на раскраску.

Каждый третий петербуржец (31%) заявил, что понравившийся цвет автомобиля позволяет ему увереннее чувствовать себя в потоке, а для 15% подходящий цвет дарит ощущение безопасности во время движения. Более половины опрошенных (57%) заявили, что для них при выборе цвета автомобиля наиболее важна практичность. Для 39% важным является привлекательность цвета, а для 24% — его безопасность.

Напомним, что с 1 сентября все такси в Петербурге сменят цвет на белый. Также с осени запустят единую информационную систему, куда внесут данные обо всех автомобилях и водителях, данные о перевозчиках и службах заказа.

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