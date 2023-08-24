80% петербуржцев выбирают авто по цвету

Примерно каждый четвертый автомобиль в Петербурге (24%) чёрного цвета. Вторая по популярности расцветка — серебристая (15%). Первую тройку замыкает белый цвет (14%). Также в пятёрку вошли серый и синий (по 11%). Примечательно, что 20% водителей хотели бы сменить раскраску своей машины. Такие данные следуют из опроса «Авито Авто».

Чаще всего при выборе авто, ее цветом руководствуются молодые люди в возрасте от 18 до 24. Для них этот фактор один из решающих, в то же время водители старше 55 не обращают внимание на раскраску.

Каждый третий петербуржец (31%) заявил, что понравившийся цвет автомобиля позволяет ему увереннее чувствовать себя в потоке, а для 15% подходящий цвет дарит ощущение безопасности во время движения. Более половины опрошенных (57%) заявили, что для них при выборе цвета автомобиля наиболее важна практичность. Для 39% важным является привлекательность цвета, а для 24% — его безопасность.

Напомним, что с 1 сентября все такси в Петербурге сменят цвет на белый. Также с осени запустят единую информационную систему, куда внесут данные обо всех автомобилях и водителях, данные о перевозчиках и службах заказа.