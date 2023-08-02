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Транспорт

Для водителей электросамокатов хотят ввести новые штрафы

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В законопроекте решили прописать наказание за превышение скорости на электросамокатах, велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). А также за вождение в нетрезвом виде или управление одним самокатом двумя людьми.

Shutterstock.com

Законопроект собираются рассмотреть в Госдуме осенью, пишет РИА Новости.

Согласно документу, предлагают ввести следующие штрафы:

  • Превышение установленной скорости на 5–10 км/ч — 800 рублей, при фиксации камерой — 500 рублей.
  • Превышение установленной скорости на 10–15 км/ч — 3 тысяч рублей, при фиксации камерой — 2,5 тысяч рублей.
  • Превышение скорости на 15–20 км/ч — 4 тысяч рублей, при фиксации камерой — 3,5 тысяч рублей.
  • Превышение скорости более 20 км/ч — 5 тысяч рублей, при фиксации камерой — 4,5 тысяч рублей.

Также введут наказание за вождение СИМ в нетрезвом виде: 10 тысяч рублей, если обошлось без уголовно наказуемого деяния. Отказ от освидетельствования на состояние опьянения — 10 тысяч рублей.

Как отметил сенатор Артем Шейкин, предлагают также ввести штраф за вождение электросамокатов вдвоем. Он будет составлять 2 тысячи рублей.

Если водитель велосипеда, электросамоката или другого СИМ оставил место ДТП, при отсутствии признаков уголовного наказуемого деяния, то может грозить штраф в размере 5 тысяч рублей.

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