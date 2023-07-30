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Транспорт

Петербург, Иран и Индию могут связать железной дорогой

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Именно такую идею озвучили на прошедшем саммите Россия — Африка. Непрерывная ветка планируется в рамках транспортного коридора «Север — Юг». Проект хотят реализовать к 2028 году.

Peter Hermes Furian/shutterstock

Замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев на саммите Россия — Африка заявил, что Петербург, Иран и Индию свяжут транспортным коридором «Север — Юг». Также сейчас ведутся переговоры с Азербайджаном. «С учетом постепенного устранения инфраструктурных барьеров и роста грузовой базы региона в том числе развивающихся стран, видим возможности использования МТК «Север – Юг» для транспортировки дополнительных грузов не только из стран Каспийского региона, Персидского залива, но и других государств, предоставляя новый качественный сервис, работающий и функционирующий на бесшовной основе», – отметил чиновник.

Проект рассчитывают реализовать к 2028 году. Благодаря коридору страны Африки смогут отправлять и получать грузы. Россия же будет выступать гарантом безопасности и приемлемых цен доставки. Значительно сократится срок доставки из Мумбаи в Петербург — до 15-24 дней вместо 30-45.

Идея создания железной дороги из Петербурга в Индию не нова. Планы по созданию прямой ветки предлагались еще в XIX веке. Так, в 1874 году был опубликован замысел постройки Индо-Волжской железной дороги от Саратова к Индии.

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