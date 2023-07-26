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Транспорт

В Петербурге начнут ремонтировать 9 магистралей

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Работы стартуют с августа. А до конца года дорожники собираются привести в порядок дороги по 100 адресам.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

Как сообщили в Смольном, обновлять дорожное покрытие начнут с 31 июля на Центральной улице и Новом шоссе (Белоостров, Курортный район). В первую неделю августа ремонт стартует на Петроградской набережной, участке Приморского шоссе от Горского ручья до улицы Володарского, а также на части улицы Александра Матросова от Выборгской набережной до улицы Харченко.

С 15 августа дорожники начнут приводить в порядок дорогу на Суздальском шоссе и участке Лиговского проспекта от Обводного канала до Витебской железной дороги. На 20 августа запланирован старт работ на Дачном проспекте, от Ленинского проспекта до бульвара Новаторов и на проспекте Ветеранов.

Всего до конца года в Петербурге планируют отремонтировать дороги более чем по 100 адресам. Из бюджета на это выделили 12,2 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд рублей — федеральное софинансирование в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

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