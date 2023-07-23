Депутаты готовят закон о госномерах для электросамокатов

По словам депутата ЛДПР Владимира Сипягина под новый закон могут попасть электросамокаты, моноколеса и прочие электрогаджеты. Также, по его словам, надо запретить движение в дождь и скользкую погоду быстрее 5 километров в час. «И необходимо принять презумпцию виновности водителя самоката, велосипеда и любого другого средства передвижения, способного двигаться быстрее 10 километров в час, при любом столкновение с пешеходом на тротуаре или «зебре». Это базовые правила, которые покроют 90% ДТП с участием средств индивидуального передвижения. Конечно, все эти правила ЛДПР будем предлагать для внесения в КоАП», — сообщил депутат.

По его мнению нынешние правила не уменьшают количество аварий. Он также добавил, что есть вероятность полного запрета электротранспорта. «Мы сейчас находимся на развилке: или мы сможем интегрировать этот новый и во многом очень удобный транспорт в нашу городскую среду, или придется от него отказаться полностью, как в Сингапуре, Шанхае, Барселоне и многих других странах и городах», — подытожил Сипягин.

Ранее чиновники предлагали запретить проезд на электросамокатах по пешеходным улицам. А также снизить максимально допустимую скорость до 15 км/ч.