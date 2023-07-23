18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Депутаты готовят закон о госномерах для электросамокатов

Поделиться:

Представители партии ЛДПР хотят запретить передвигаться по городским дорогам без номерных знаков любым средств индивидуального передвижения на автономной тяге, быстрее пяти километров в час.

VPales / Shutterstock.com

По словам депутата ЛДПР Владимира Сипягина под новый закон могут попасть электросамокаты, моноколеса и прочие электрогаджеты. Также, по его словам, надо запретить движение в дождь и скользкую погоду быстрее 5 километров в час. «И необходимо принять презумпцию виновности водителя самоката, велосипеда и любого другого средства передвижения, способного двигаться быстрее 10 километров в час, при любом столкновение с пешеходом на тротуаре или «зебре». Это базовые правила, которые покроют 90% ДТП с участием средств индивидуального передвижения. Конечно, все эти правила ЛДПР будем предлагать для внесения в КоАП», — сообщил депутат.

По его мнению нынешние правила не уменьшают количество аварий. Он также добавил, что есть вероятность полного запрета электротранспорта. «Мы сейчас находимся на развилке: или мы сможем интегрировать этот новый и во многом очень удобный транспорт в нашу городскую среду, или придется от него отказаться полностью, как в Сингапуре, Шанхае, Барселоне и многих других странах и городах», — подытожил Сипягин.

Ранее чиновники предлагали запретить проезд на электросамокатах по пешеходным улицам. А также снизить максимально допустимую скорость до 15 км/ч.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: