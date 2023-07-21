Из Петербурга в Кронштадт запустили первый скоростной катамаран проекта «Котлин»

Судно «Форт Кроншлот» будет перевозить посетителей музейно-исторического парка «Остров фортов». Новые катамараны адаптированы к низким мостам, а еще из особенностей — создает минимальное волнообразование и позволяет судну выходить в Финский залив.
Катамаран может развивать скорость до 60 км/ч, в него вмещается более 150 человек. Пассажиры судна могут находиться на большой открытой палубе или наблюдать за движением из панорамного салона.
Проект строительства катамаранов реализуется в рамках развития туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте. До 2025 года должны запустить 10 судов на маршрут.
Время в пути занимает около часа. Цена поездки на одного взрослого обойдется в 1 450 рублей, а туда-обратно — в 2 300 рублей.
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