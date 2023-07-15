В Петербурге временно приостановят эксплуатацию автобусов Volgabus

Также будет приостановлена приёмка новых машин Volgabus, поступивших в 2022 году, и проведена их проверка на соответствие всем необходимым требованиям. Только после диагностики 98 новых автобусов выйдут на улицы города. «Дал поручение руководителям заводов-производителей автобусов МАЗ и Volgabus разработать график модернизации техники и замены комплектующих ненадлежащего качества», — сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

По словам чиновника, в городе произошло 12 случаев пожаров на 5 тысяч эксплуатируемых автобусов. Руководителям заводов-производителей автобусов МАЗ и Volgabus предстоит разработать график модернизации техники и замены комплектующих ненадлежащего качества, перевозчикам — усилить текущий контроль за техническим состоянием подвижного состава.

Напомним, что лазурные автобусы компании Volgabus стали массово появляться в Петербурге в прошлом году, после проведения транспортной реформы. А в СМИ часто возникали новости о возгораниях общественного транспорта на дорогах.