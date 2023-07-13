Зарядки для электромобилей собираются устанавливать в каждом дворе

Как сообщают «Известия» со ссылкой на письмо министерства предприятиям отрасли ЖКХ, новые правила могут коснуться и девелоперов: от них попросят устанавливать зарядки уже на стадии строительства жилых домов.

Руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова отмечает, что сейчас прорабатывают технические и юридические вопросы размещения зарядных станций. А именно: какое участие в процессе установки будут принимать УК, кто сможет пользоваться станциями — все желающие или только жильцы дома, кто будет оплачивать электроэнергию.

Сейчас в России фиксируется дефицит зарядных станций для электроавтомобилей. В июне Минпромторг сообщил, что до конца года в 32 регионах страны должны установить 659 быстрых электрозаправочных станций (ЭЗС) для автомобилей вдобавок к уже существующим 4,4 тысячам.