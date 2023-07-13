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Транспорт

Зарядки для электромобилей собираются устанавливать в каждом дворе

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Минстрой хочет обязать управляющие компании устанавливать зарядные станции для электрокаров на парковках и придомовых территориях. При этом требовать от жильцов согласование на размещение таких станций не будет необходимости.

Shutterstock.com

Как сообщают «Известия» со ссылкой на письмо министерства предприятиям отрасли ЖКХ, новые правила могут коснуться и девелоперов: от них попросят устанавливать зарядки уже на стадии строительства жилых домов.

Руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова отмечает, что сейчас прорабатывают технические и юридические вопросы размещения зарядных станций. А именно: какое участие в процессе установки будут принимать УК, кто сможет пользоваться станциями — все желающие или только жильцы дома, кто будет оплачивать электроэнергию.

Сейчас в России фиксируется дефицит зарядных станций для электроавтомобилей. В июне Минпромторг сообщил, что до конца года в 32 регионах страны должны установить 659 быстрых электрозаправочных станций (ЭЗС) для автомобилей вдобавок к уже существующим 4,4 тысячам.

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