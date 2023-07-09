За совместную езду на электросамокатах могут начать штрафовать

«Уже сегодня необходимо по аналогии с наказанием за нарушение правил дорожного движения пешеходом наказывать пользователей СИМ [средства индивидуальной мобильности] за езду на электросамокате вдвоем. <…> Если за переход в неположенном месте полагается штраф в размере 500 рублей, то за езду вдвоем эту сумму нужно увеличить вдвое», — заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

Сенатор пояснил, что наказание по аналогии с переходом в неположенном месте оправдано, так как в этом случае не придется вводить дополнительную систему фиксации правонарушения для взимания штрафов. По его словам, наказывать электросамокатчиков за езду вдвоем, как и нарушающих ПДД пешеходов, может лично сотрудник ГИБДД.

В мае стало известно, что самокатчикам хотят запретить проезд на электросамокатах по пешеходным улицам.