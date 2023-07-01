Петербуржцам, чьи улицы не попали в зону платной парковки, тоже оформят разрешения

Теперь парковочное разрешение доступно жителям всех улиц в районах с платной парковкой. Владельцы документа могут парковаться в границах своего района проживания без привязки к парковочным зонам. Оформление разрешения обойдется в 1,8 тысяч рублей в год. Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление.

«Соответствующие изменения в постановления от 23.06.2014 № 543 и от 29.12.2014 № 1294 были подготовлены Комитетом по транспорту по поручению Александра Беглова», — отмечают в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что с 1 июля платную парковку запустили в большей части Петроградского района. Ранее она появилась в Адмиралтейском и Центральном частях города. С 1 ноября платное парковочное пространство расширится за счёт присоединения Крестовского и Васильевского островов.