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Транспорт

Над заказником в Ленобласти появится виадук. Он станет частью ВСМ между Петербургом и Москвой

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Путепровод, протяженностью около 7 километров, проложат на территории Лисинского заказника. Такой надземный вариант выбрали для снижения воздействия на окружающую среду.

Shutterstock.com

Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, о строительстве участка ВСМ в надземном формате власти региона договорились с РЖД.

«Виадук будет проходить выше деревьев для того, чтобы природа осталась внизу. Это недешевый вариант, но мы его согласовали, поскольку не хотим, чтобы через заказник проходила железная дорога», — рассказал глава региона «Ведомостям СПб».

Также Дрозденко сообщил, что в качестве альтернативы рассматривался вариант прокладки тоннеля, но этот проект оказался дороже виадука. Стоимость строительства пока не озвучивали и глава региона, ни в РЖД, но железнодорожная компания отметила, что проект «находится на этапе всесторонней проработки».

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