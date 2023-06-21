Над заказником в Ленобласти появится виадук. Он станет частью ВСМ между Петербургом и Москвой

Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, о строительстве участка ВСМ в надземном формате власти региона договорились с РЖД.

«Виадук будет проходить выше деревьев для того, чтобы природа осталась внизу. Это недешевый вариант, но мы его согласовали, поскольку не хотим, чтобы через заказник проходила железная дорога», — рассказал глава региона «Ведомостям СПб».

Также Дрозденко сообщил, что в качестве альтернативы рассматривался вариант прокладки тоннеля, но этот проект оказался дороже виадука. Стоимость строительства пока не озвучивали и глава региона, ни в РЖД, но железнодорожная компания отметила, что проект «находится на этапе всесторонней проработки».