Смольный вернулся к разработке документации для строительства метро в Пулково

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга выдал новое задание на разработку проектов планировки и межевания территории для строительства линии метро от станции «Проспект Ветеранов» до аэропорта Пулково.
Заявка на подготовку документации исходила от комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Разработать проект нужно до 15 декабря 2024 года, следует из задания, опубликованного на сайте КГА.
В документе идет речь о продолжении красной ветки метро от станции «Проспект Ветеранов» до петербургского аэропорта «Пулково» протяженностью 7,23 километра. На этом участке также должны построить три станции — «Ульянка», «Авиагородок» и «Пулково».
В мае Смольный отменил разработку документации для участка Кировско-Выборгской линии метро. Сроки этого распоряжения неоднократно переносили. Но в итоге они истекли, и потребовалось новое задание. В КРТИ также добавляли, что нужно провести дополнительные работы и уточнить проектные решения.
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