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Транспорт

Смольный вернулся к разработке документации для строительства метро в Пулково

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Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга выдал новое задание на разработку проектов планировки и межевания территории для строительства линии метро от станции «Проспект Ветеранов» до аэропорта Пулково.

Irina_Filatova / Shutterstock.com

Заявка на подготовку документации исходила от комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Разработать проект нужно до 15 декабря 2024 года, следует из задания, опубликованного на сайте КГА.

В документе идет речь о продолжении красной ветки метро от станции «Проспект Ветеранов» до петербургского аэропорта «Пулково» протяженностью 7,23 километра. На этом участке также должны построить три станции — «Ульянка», «Авиагородок» и «Пулково».

В мае Смольный отменил разработку документации для участка Кировско-Выборгской линии метро. Сроки этого распоряжения неоднократно переносили. Но в итоге они истекли, и потребовалось новое задание. В КРТИ также добавляли, что нужно провести дополнительные работы и уточнить проектные решения.

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