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Транспорт

В Петербург появятся новые скоростные «метеоры»

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Они будут быстрее предыдущих моделей, а также улучшенная конструкция создает меньше волн, что не наносит ущерба береговой линии.

Karasev Viktor / Shutterstock.com

Петербургский комитет по транспорту подписал соглашение о сотрудничестве с АО «Научно-производственное предприятие «Радар ммс» в рамках ПМЭФ-2023. В том числе стороны договорились о поставке новых водных «метеоров» для города.

«Активной проработки требует вопрос развития в Петербурге флота скоростных судов. «Метеоры», которые сейчас эксплуатируются на водных маршрутах нашего города, достаточно возрастные. Средний возраст — более 30 лет. Нужно обновлять подвижной состав. Заключенное сегодня соглашение как раз на это направлено», — сообщает пресс-служба председателя комтранса Валентина Енокаева.

По словам руководителя «Радар ммс» Георгия Анцева, на первом этапе планируется поставить пять теплоходов «Метеор 120Р». Они имеют более экономичный расход топлива и не создают высокой волны при движении, пишет «Фонтанка».

«Была усовершенствована крыльевая схема судна, за счет чего скоростные характеристики повысились, а расход топлива снизился. Главное преимущество этой схемы в том, что теплоход не создает высокой волны при ходе на крыле и не наносит ущерба береговой линии, что немаловажно для гранитных набережных Петербурга», — сообщает комтранс.

На данный момент в Петербурге действует четыре водных маршрута, по которых ходят 19 «метеоров». В числе направлений — Петергоф, Кронштадт, Стрельна, Шлиссельбург (крепость Орешек).

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