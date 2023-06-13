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Транспорт

РЖД запустят дополнительные «Сапсаны» между Петербургом и Москвой на время ПМЭФ

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С 13 по 18 июня РЖД добавит на время Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 14 по 17 июня, еще четыре поезда к уже имеющимся.

OlegDoroshin / Shutterstock.com

Так, 13, 14 и 16 июня запустят скоростной поезд № 774 Москва — Петербург (отправление 15:40, прибытие 19:25). 17 и 18 июня пассажиры смогут добраться из столицы на «Сапсанах» № 786 (отправление 21:00, прибытие 00:48).

Из Петербурга будет ходить дополнительный поезд № 763 17 июня (отправление 11:00, прибытие 14:43). Также в расписании появится поезд № 767 Петербург — Москва 17 и 18 июня (отправление 13:00, прибытие 17:00, остановки — Бологое, Тверь). Дополнительные «Сапсаны» вводятся из-за повышенного спроса на поездки.

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