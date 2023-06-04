Эксперты: новые правила для такси повысят цены на поездки в Петербурге

Новые правила могут значительно повлиять на рынок такси в городе. Однако вводить предельное количество такси, опасаясь дефицита машин и последующего роста тарифов, в ЗакСе не планируют. По оценкам Дмитрия Коваленко, управляющий директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф», с 1 сентября стоимость длинных поездок на такси может возрасти на 30%, а коротких — в два раза, при этом последние будут становиться всё реже.



Эксперты прогнозируют сокращение числа самозанятых из-за обязательного белого цвета авто. В пример приводится Пермь, где подобные правила ввели осень прошлого года. Там к концу декабря в реестре действующих разрешений числилось 5182 автомобиля, а сейчас только 3238. «Сильнее всего количество новых лицензий сократится среди самозанятых, для большинства из которых частный извоз — приятный бонус к зарплате, а не основной источник дохода, ради которого они будут массово перекрашивать личный транспорт», — говорит председатель московского АНО «Общественный Совет по развитию такси» Ирина Зарипова.



Несмотря на опасения, в целом службы заказа «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и «Таксовичкоф», обсуждавшие законопроект в рабочей группе с депутатами ЗакСа и чиновниками Смольного, положительно оценивают предстоящие изменения.



Напомним, что в Петербурге с осени запустят единую информационную систему, куда внесут данные обо всех автомобилях и водителях, данные о перевозчиках и службах заказа.