Завершить строительство высокоскоростной магистрали между Петербургом и Москвой планируют к 2027 году

План строительства ВСМ из Москвы в Петербург согласовали в августе 2021 года. Новая магистраль должна сократить время пути до 2 часов 15 минут.

«Мы ведем строительство МЦД-3 (Московский центральный диаметр), которое реализуется в увязке с высокоскоростной железнодорожной магистралью Москва — Санкт-Петербург. Что касается захода в Петербург, то ведутся проектные работы по строительству железнодорожных путей от Московского вокзала до станции Обухово», — сообщил Голомолзин.

Он также отметил, что сейчас работают над проектом строительства будущего вокзала, который разместят рядом с историческими корпусами Кокоревских складов (они же склады Северного страхового общества) на Лиговском проспекте, 52.

«Будущий вокзал этой застройки с фрагментами складов Кокоревых, безусловно, останется. У нас есть договоренности. Сейчас идут предпроектные проработки», — подчеркнул начальник Октябрьской железной дороги.

Напомним, что сейчас разрабатывают высокоскоростной поезд нового поколения, который сможет развивать скорость до 400 км/ч. Его собираются представить в 2027 году. На текущий момент разработан дизайн состава и детальная разрисовка предстоящих стадий производства поезда. Разработкой проекта занимается ОАО РЖД совместно с другими предприятиями, в том числе и с компанией «Синара».