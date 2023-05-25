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Транспорт

Строительство первого участка коричневой ветки метро закончили почти наполовину

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Метростроители уже соорудили основные конструкции перегонных тоннелей и станционных комплексов «Казаковской» и «Путиловской».

Pimen / Shutterstock.com

«В текущий момент ведутся работы по сооружению внутренних конструкций станционных комплексов, отделочные работы для дальнейшего монтажа оборудования и выполнения пусконаладочных работ», — рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) о готовности участка Красносельско-Калининской линии от станции «Юго-Западная» (проектное название «Казаковская») до «Путиловской».

Первые две станции коричневой ветки метро планируют открыть до конца 2024 года, пишут «Ведомости».

Отмечается, что за время работ строительство выросло. В 2019 году в комитете озвучивали цифру в 37,7 млрд рублей за контракт на строительство участков «коричневой» линии» Казаковская» – «Обводный канал – 2» с электродепо «Красносельское» и «Казаковская» – «Путиловская».

Сейчас только участок «Казаковская» – «Путиловская» оценивается в 60,7 млрд рублей. Оставшиеся станции (от «Путиловской» до «Каретной» с промежуточными станциями «Броневая», «Заставская» и «Боровая») обойдутся в 127,5 млрд рублей.

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