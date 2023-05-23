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Транспорт

В Петербурге 5 (!) новых мостов через Неву должны построить до 2040 года

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Такой пункт заложен в проект Генерального плана развития города до 2040 года. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов

Shutterstock.com

«Это мосты в составе Широтной магистрали скоростного движения, в створе Большого Смоленского проспекта, Арсенальный мост и Ново-Адмиралтейский мост», — сообщил Беглов в эфире Радио России.

Он также добавил, что капитальный ремонт Биржевого моста должны полностью завершить к 27 мая, дню 320-й годовщины Петербурга. Беглов отметил в эфире, что Смольный утвердил несколько важных инфраструктурных проектов.

«Мы передали землю инвесторам для строительства по концессии двух школ, на Морской набережной и на проспекте Энергетиков, и кроме того предоставили участки для строительства двух новых дорог к жилым комплексам в Московском и Невском районах», — сказал он.

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