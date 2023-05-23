В Петербурге 5 (!) новых мостов через Неву должны построить до 2040 года

«Это мосты в составе Широтной магистрали скоростного движения, в створе Большого Смоленского проспекта, Арсенальный мост и Ново-Адмиралтейский мост», — сообщил Беглов в эфире Радио России.

Он также добавил, что капитальный ремонт Биржевого моста должны полностью завершить к 27 мая, дню 320-й годовщины Петербурга. Беглов отметил в эфире, что Смольный утвердил несколько важных инфраструктурных проектов.

«Мы передали землю инвесторам для строительства по концессии двух школ, на Морской набережной и на проспекте Энергетиков, и кроме того предоставили участки для строительства двух новых дорог к жилым комплексам в Московском и Невском районах», — сказал он.