Ленинский проспект отремонтируют на деньги из федерального бюджета

На одной из самых загруженных магистралей города заменят дорожное полотно и бордюры, приведут в нормативное состояние тротуары, а по завершению работ восстановят нарушенное благоустройство. После ремонта бордюрные камни станут ниже, чтобы обеспечить удобные проезд маломобильным горожанам. А на переходах оборудуют пологие съезды до уровня проезжей части.

Также кроме Ленинского проспекта, в этом году планируется отремонтировать улицу Коллонтай, Выборгскую, Ушаковскую, Пироговскую и Арсенальную набережные, Московский проспект и Приморское шоссе. «Благодаря участию в национальном проекте в город поступает дополнительное финансирование для реализации масштабных проектов дорожного строительства и ремонта. При поддержке федерального центра в этом году мы увеличим объем ремонтных работ, приведем в нормативное состояние десятки крупных магистралей», — отметил Александр Беглов.

Четырехполосную трассу построят для ИТМО «Хайпарка» и города-спутника Южный. Почти 1,5 км дороги пройдет вдоль железнодорожной ветки от транспортной развязки Киевского шоссе на Кондакопшино до административных границ Петербурга. На трассе разместят велодорожки, тротуары и остановки общественного транспорта.