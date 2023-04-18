Почти 290 млрд рублей потратили в 2022 году на развитие транспорта Петербурга

«Средства направляем на строительство и ремонт дорог, трамвайных путей, объектов инфраструктуры метрополитена, на обновление подвижного состава всех видов транспорта, развитие городского парковочного пространства и обеспечение безопасности дорожного движения. Это важная комплексная работа, требующая от всех ее участников слаженных и ответственных действий», — сказал Беглов.

Как отмечают в пресс-службе Смольного, в 2022 году проводили ремонт трамвайных путей по 30 адресам, также проходили масштабные работы по реконструкции, строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог и объектов метрополитена. За прошедший год протяженность городских дорог общего пользования выросла на 11,2 км.

В этом году городские власти будут развивать улично-дорожную сеть в поселке Шушары. Также у Смольного в приоритете строительство Большого Смоленского моста и Русановской улицы.

Также в этом году в планах ввести в строй второй этап Приморского шоссе, Шуваловский проспект от Камышовой до Планерной улицы, продолжение Софийской улицы до Московского шоссе и промышленной зоны «Металлострой», проезд от улицы Танкистов до административной границы Курортного района. Продолжается работа и по концессионному соглашению, которое предусматривает строительство трамвайной сети по маршруту «станция метро "Купчино"— поселок Шушары – Славянка».

«В 2023 году мы продолжим работу по развитию маршрутной сети общественного транспорта, обновление подвижного состава. Начнем строить первый в городе электробусный парк», — добавил градоначальник.