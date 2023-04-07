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Транспорт

Когда и какие мосты будут разводить в сезон навигации в Петербурге? Делимся графиком

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От прошлогоднего расписания он не отличается. По традиции Дворцовый мост будут разводить первым в 01:10, чтобы туристические корабли успели уйти из акватории Невы до прихода больших судов.

Shutterstock.com

Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский мосты будут разводить по требованию в промежуток с 1:30 до 4:30, с предварительной заявкой за двое суток.

График разводки остальных мостов:

  • Володарский мост — с 2:00 до 3:45 и с 4:15 до 5:45,
  • мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
  • Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,
  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
  • Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
  • Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55,
  • Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00,
  • Биржевой мост — с 2:00 до 4:55,
  • Тучков мост — с 2:00 до 2:55 и с 3:35 до 4:55.

Навигационный период для разводки мостов по Неве, в том числе и на Большой Неве, и Малой Неве, начинается с 10 апреля и заканчивается 30 ноября, для остальных мостов через Большую Невку — с 20 апреля по 15 ноября.

Актуальный график разводки публикуют в режиме реального времени на сайте «Мостотреста», а также на страницах учреждения в соцсетях и мобильном приложении «Мосты Петербурга».

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