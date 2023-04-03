Посмотрите, как будут выглядеть станции метро «Туристская» и «Планерная»

Как говорится в технической документации «Метростроя Северной столицы», у «Туристской» и «Планерной» будут подземные вестибюли, сопряженные с пешеходными переходами, а также внешние павильоны для спуска в подземный переход.

У «Туристкой» она будет по обе стороны Туристской улицы у пересечения с Богатырским проспектом. А «Планерная» расположится на перекрестке Комендантского и Шуваловского проспектов. Она в будущем станет пересадочной с фиолетовой линией.

Кроме того, «Метрострой Северной столицы» объявил конкурс на поиск подрядчика для создания рабочей документации для первого этапа зеленой линии метро. Сроки сдачи работы — до 12 мая.

Максимальная стоимость работ оценивается в 91 млн рублей. Как следует из техзадания, сейчас нужно прописать решения по так называемой «стене в грунте» в торцах станции «Туристская» (она также известна под названиями «Яхтенная» и «Богатырская»), цементации, блокам железобетонной обделки тоннелей, стройгенплану строительной площадки станции.