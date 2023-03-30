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Транспорт

В Ленобласти может появиться линия с беспилотными трамваями на канатах

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Такую технологию уже опробовали в ОАЭ и Беларуси. Транспорт представляет собой электромобили на стальных колесах, которые перемещаются в воздухе по рельсо-струнной эстакаде и может развивать скорость до 90 километров в час.

Скриншот видео из Telegram

Видео с опытными образцами показал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Такую конструкцию планируют построить в одном из районов региона, где располагается большое количество новостроек.

Транспортная линия похожа на электромобили на стальных колесах, которые перемещаются в воздухе по рельсо-струнной эстакаде. Губернатор заверил, что строительство такой линии не требует больших земельных участков. А разработчики технологи из Беларуси «предлагают привлекательную экономику реализации проекта».

«Скорость потока 90км/час, беспилотные кабины, минимальный землеотвод, безземельный монтаж и очень привлекательная экономика от белорусского разработчика», — отметил Дрозденко.

Чиновник также добавил, что струнный транспорт уже прошел сертификацию в России и Объединенных Арабских Эмиратах, а подобные трассы уже есть в Беларуси и ОАЭ. В Ленобласти для реализации пилотного проекта струнной линии выберут маршрут с высокими пассажиропотоками и напряженной транспортной ситуацией.

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