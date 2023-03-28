В Петербурге собираются построить новый мост через Черную речку

Согласно документации на сайте госзакупок, работы должны завершить не позднее 2 ноября 2023 года. В задании на разработку рабочей документации говорится о переправе, которая должна быть почти 40 метров с двумя полосами движения.

Проект планировки для строительства моста с подключением к набережной Черной речки одобрили еще в 2018 году. Планировалось, что у переправы будет выход к Ушаковской набережной. Новый мост должен был разгрузить соседние мосты — Чернореченский мост в створе Торжковской улицы и Головинский мост на стыке Выборгской и Ушаковсковской набережных.