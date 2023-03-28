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Транспорт

В Петербурге собираются построить новый мост через Черную речку

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Дирекция транспортного строительства ищет подрядчика на строительство моста в створе Сердобольской улицы. Максимальная стоимость контракта — 178 млн рублей.

Shutterstock.com

Согласно документации на сайте госзакупок, работы должны завершить не позднее 2 ноября 2023 года. В задании на разработку рабочей документации говорится о переправе, которая должна быть почти 40 метров с двумя полосами движения.

Проект планировки для строительства моста с подключением к набережной Черной речки одобрили еще в 2018 году. Планировалось, что у переправы будет выход к Ушаковской набережной. Новый мост должен был разгрузить соседние мосты — Чернореченский мост в створе Торжковской улицы и Головинский мост на стыке Выборгской и Ушаковсковской набережных.

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