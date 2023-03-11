Запрещенные зоны, новые дорожные знаки: какие изменения ждут владельцев самокатов в Петербурге

Новые положения существенно изменят схему движения в городе. Появятся положения о зонах, где передвигаться на самокатах будет запрещено А на улицах установят новые дорожные знаки в соответствии с изменившимися правилами. По словам чиновников, Петербург стал первым в России, кто принял такие меры. Это позволило создать правила для данного вида транспорта в условиях отсутствия у него юридического статуса. В документе прописаны возрастные ограничения для пользователей, разрешённая скорость и другие требования к средствам индивидуальной мобильности.

Напомним, что с 1 марта в России начали действовать правила при пользовании электросамокатами.