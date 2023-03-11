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Транспорт

Запрещенные зоны, новые дорожные знаки: какие изменения ждут владельцев самокатов в Петербурге

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Комитет по транспорту уже готовится подписать соглашение с сервисами кикшеринга новое соглашение. Документ на 2023 год оформят в течение 2 недель. Для этого даже провели расширенное совещание с основными игроками рынка проката самокатов.

Новые положения существенно изменят схему движения в городе. Появятся положения о зонах, где передвигаться на самокатах будет запрещено А на улицах установят новые дорожные знаки в соответствии с изменившимися правилами. По словам чиновников, Петербург стал первым в России, кто принял такие меры. Это позволило создать правила для данного вида транспорта в условиях отсутствия у него юридического статуса. В документе прописаны возрастные ограничения для пользователей, разрешённая скорость и другие требования к средствам индивидуальной мобильности.

Напомним, что с 1 марта в России начали действовать правила при пользовании электросамокатами.

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