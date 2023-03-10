Около 10 километров новых велодорожек обустроят в Приморском районе в 2024 году

Всего за следующий год собираются построить в Петербурге три веломаршрута: на Приморском и Комендантском проспектах, а также на Глухарской улице. В этом году протянут около 5,2 километра велодорожек.
В комитете по транспорту отметили, что в 2024 году в городе запланировали строительство трех веломаршрутов:
- 1,7 километра на Приморском проспекте от Яхтенной до Савушкина,
- 2,5 километра на Комендантском проспекте от Шуваловского проспекта до Комендантской площади,
- 5,9 километра на Глухарской улице от Планерной до Яхтенной.
Как рассказали «Комсомольской правде СПб» в комитете по транспорту, в 2023 году в Петербурге также появятся новые объекты велоинфраструктуры. Дорожки обустроят по маршрутам между проспектами Косыгина и Заневским, а также между улицей Коллонтай и Дальневосточным проспектом. Их общая протяженность составит 5,2 километра.
В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в Петербурге уже обустроены 42 велосипедные маршруты общей протяженностью 143,7 километра. За 2022 год их стало на 9,2 километра больше.
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