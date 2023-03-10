18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Около 10 километров новых велодорожек обустроят в Приморском районе в 2024 году

Поделиться:

Всего за следующий год собираются построить в Петербурге три веломаршрута: на Приморском и Комендантском проспектах, а также на Глухарской улице. В этом году протянут около 5,2 километра велодорожек.

Yulia Grigoryeva / Shutterstock.com

В комитете по транспорту отметили, что в 2024 году в городе запланировали строительство трех веломаршрутов:

  • 1,7 километра на Приморском проспекте от Яхтенной до Савушкина,
  • 2,5 километра на Комендантском проспекте от Шуваловского проспекта до Комендантской площади,
  • 5,9 километра на Глухарской улице от Планерной до Яхтенной.

Как рассказали «Комсомольской правде СПб» в комитете по транспорту, в 2023 году в Петербурге также появятся новые объекты велоинфраструктуры. Дорожки обустроят по маршрутам между проспектами Косыгина и Заневским, а также между улицей Коллонтай и Дальневосточным проспектом. Их общая протяженность составит 5,2 километра.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в Петербурге уже обустроены 42 велосипедные маршруты общей протяженностью 143,7 километра. За 2022 год их стало на 9,2 километра больше.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: