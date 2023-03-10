Около 10 километров новых велодорожек обустроят в Приморском районе в 2024 году

В комитете по транспорту отметили, что в 2024 году в городе запланировали строительство трех веломаршрутов:

1,7 километра на Приморском проспекте от Яхтенной до Савушкина,

2,5 километра на Комендантском проспекте от Шуваловского проспекта до Комендантской площади,

5,9 километра на Глухарской улице от Планерной до Яхтенной.

Как рассказали «Комсомольской правде СПб» в комитете по транспорту, в 2023 году в Петербурге также появятся новые объекты велоинфраструктуры. Дорожки обустроят по маршрутам между проспектами Косыгина и Заневским, а также между улицей Коллонтай и Дальневосточным проспектом. Их общая протяженность составит 5,2 километра.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в Петербурге уже обустроены 42 велосипедные маршруты общей протяженностью 143,7 километра. За 2022 год их стало на 9,2 километра больше.