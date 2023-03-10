Смольный скорректировал планы по финансированию новых станций метро до 2025 года

Как говорится в проекте постановления о перераспределении средств адресной инвестиционной программы, на строительство коричневой ветки на участке от «Казаковской» до «Путиловской» собираются выделить 13,7 млрд в 2023 году, 17,2 млрд в 2024 году, и 3,1 млрд в 2025-м. В изначальном варианте упоминалось о 13,7 млрд, 17,9 млрд и 2,3 млрд соответственно.

«Уменьшение объемов расходов в 2024 году не повлияет на сроки ввода объекта. Сдать его планируется в четвертом квартале 2024 года», — следует из проекта постановления на портале антикоррупционной экспертизы.

На участок от «Спасской» до «Горного института» на оранжевой ветке собираются потратить 7,1 млрд рублей в 2023 году, а в 2024 году финансирование увеличат до 7,3 млрд рублей. Открыть участок планируют в следующем году.

Участок на зеленой ветке от «Беговой» до «Планерной» начнут строить этой весной, в 2023 году на создание станций потратят 2,1 млрд рублей, а дальше финансирование сократят до 1,4 млрд (2024 год) и 5,9 млрд рублей (2025 год). Деньги направят на оранжевую и коричневую линии.

«Уменьшение объемов расходов в 2024 и 2025 годах вызвано необходимостью увеличения объёмов расходов по объектам строительства, ввод которых, запланирован в 2024 и 2025 годах», — говорится в документах.

В КРТИ подтвердили, что часть денег, которые должны были пойти на строительство на строительство Большого Смоленского моста, передадут на некоторые объекты дорожной инфраструктуры. Сюда, в частности, входят развязки у ЗСД, подземный переход у Биржевого моста, Шуваловский проспект, Ропшинское шоссе.